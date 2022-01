Slovensko predsedovanje Svetu EU pomembno prispevalo k implementaciji Evropskega zelenega dogovora Vlada RS Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na novinarski konferenci predstavil ključne dosežke Ministrstva za okolje in prostor v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Ministrstvo je doseglo uspehe tako na okoljskem kot prostorskem področju. »Večina dogodkov je potekala v fizični obliki, kar še posebej krepi učinkovitost dogovarjanja, izmenjave mnenj in tudi prispeva k rezultatom,« je dejal minister Vizjak.

