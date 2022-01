Piše: MIZŠ, L.K.F. Sprejetje novega Evropskega raziskovalnega prostora, sprejem Evropskega modela športa, razglasitev Evropskega leta mladih in resolucije o izobraževanju odraslih za 2030 ter resolucija o kombiniranem učenju so glavni dosežki predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije na področjih znanost, izobraževanja, mladine in športa. »Slovenija je na področjih izobraževanja, znanosti, mlad ...