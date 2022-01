V zadnjih 24 urah policisti ujeli 20 ilegalnih migrantov Nova24TV V zadnjih 24 urah so na interventno številko Policije “113” sprejeli 1217 klicev. 474 interventnih klicev je zahtevalo posredovanje policistov, med njimi je bilo prijavljenih tudi 93 prometnih nesreč, 43 kršitev javnega reda in miru ter 101 kaznivo dejanje. Zgodila se je prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami in 10 nesreč z lažjimi, v preostalih 82 nesrečah je nastala le premoženjska škod ...

