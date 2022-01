Poročilo Policijske uprave Celje: torek, 4. 1. 2022 (hudo poškodovana voznica e-skiroja, pijan vozil Celje.info Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 264 klicev občanov. 64 klicev je bilo interventnih. 26 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 20 s področja prometne varnosti in 17 s področja javnega reda in miru. Včeraj so obravnavali dva suma storitve kaznivega dejanja nasilje v družini. Obema nasilnežema so izrekli ukrepa prepovedi približ ...

Sorodno











Oglasi