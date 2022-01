Zdravniki zahtevajo, kar je ustavno sodišče prepovedalo SiOL.net Potem ko vladi njena namera, da bi 1. oktobra lani za zaposlene v državni upravi uvedli pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC), in za katero je ustavno sodišče s šestimi glasovi proti trem odločilo, da je v neskladju z ustavo, zdaj podobno, k takojšnji uvedbi pravila PC, in tudi obveznem cepljenju, pozivajo v štirih krovnih organizacijah zdravnikov in zdravniške stroke. Spomnimo, ustavni sodniki so...

Sorodno



























Oglasi