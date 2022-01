Piše: C. R. Komisija za medinsko etiko se pridružuje pozivom zdravstvenih ustanov in združenj, da se razmisli o obveznosti cepljenja skupin, ki so po zdajšnjih izkušnjah najbolj izpostavljene težjim oblikam bolezni in vseh, ki se vsakodnevno poklicno srečujejo s skupinami ljudi. Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko (KME RS), je o uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19, na dopisni s ...