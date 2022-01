Poklukar obsodil verbalno in fizično nasilje nad zdravstvenimi delavci 24ur.com Minister za zdravje Janez Poklukar je obsodil verbalno in fizično nasilje nad zdravstvenimi delavci in strokovnjaki, ki se v izjavah javno izpostavljajo glede varnosti cepljenja proti covidu-19. Vsem žrtvam nasilja je izrazil podporo. "V imenu zdravstva sporočam, da nasilja ne bomo tolerirali," je poudaril minister. Sam verjame, da smo kot družba glede tega enotni in da se enotno ograjujemo od ta...

