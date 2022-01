Vlada skrajšuje karanteno in širi nabor tistih, ki jim ob visoko tveganem stiku ne bo treba v karant Večer Vlada je na današnji dopisni seji razširila nabor izjem od karantene na domu. Po visoko tveganem stiku v karanteno ne bo treba cepljenim s poživitvenim odmerkom, osebam, ki so za covidom-19 zbolele pred manj kot 45 dnevi, in polno cepljenim prebolevnikom. V skladu s priporočili epidemiologov pa bo karantena od ponedeljka skrajšana na sedem dni.

