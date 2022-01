V FJK so danes ob 11.562 PCR testiranjih potrdili 2030 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 17,56-odstoten. Opravili so še 13.043 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 1901 novih okužb (delež 15.98-odstoten). Največ novih okužb so potrdili v starostni kategoriji od 20. do 29. leta (21,29%), sledita kategorija od 50. do 59. leta (16,36%) in kategori ...