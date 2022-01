V Italiji obvezno cepljenje proti covid-19 za starejše od 50 let SiOL.net V Italiji, kjer so danes dosegli nov rekord okužb z novim koronavirusom, so zakonsko uvedli obvezno cepljenje proti covid-19 za osebe, stare 50 let in več, poročajo tuje agencije.

