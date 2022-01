Slovenija do krožnega gospodarstva s sistemskim prehodom po metodologiji Deep Demonstration Demokracija Piše: C. R. Nedavno so se odvile prve spletne delavnice, ki zaganjajo aktivnosti Deep Demonstration: model sistemskega prehoda v krožno, regenerativno, brezogljično gospodarstvo v Sloveniji. Gre za model, po katerem je Slovenija postala prvo inovativno okolje v Evropski uniji za uvedbo sistemskega prehoda v krožno gospodarstvo po metodologiji Deep Demonstration. Cilj je jasen – razogljičiti Sloven ...

