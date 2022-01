Javni uslužbenci bodo gorivo točili pri Molu, izjemoma pri Petrolu in OMV-ju 24ur.com Ministrstvo za javno upravo je za prvega dobavitelja goriva za službena vozila v lasti ministrstev, mestnih občin in drugih institucij izbralo madžarski Mol. Posel je vreden več kot 25 milijonov evrov. Ministrstvo pojasnjuje, da bodo lahko javni uslužbenci gorivo izjemoma točili tudi na črpalkah Petrola in OMV-ja.

