Piše: Nina Žoher (Nova24tv) “Danes je že drugič zapored zasedenih več covidnih postelj (550), kot dan pred tem (542). Tudi na intenzivni negi eden več,” opozarja državni sekretar in nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19 Jelko Kacin in poziva, da kdor se še lahko cepi s poživitvenim odmerkom, naj to stori čim prej. “Starejšim od 30 let sam priporočam Mo ...