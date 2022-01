Na Hrvaškem omejeno zbiranje ljudi, v Nemčiji v restavracijo le s pogojem PC+ SiOL.net Na Hrvaškem zaradi porasta okužb z novim koronavirusom zaostrujejo ukrepe. V ponedeljek bodo začeli veljati novi ukrepi, v skladu s katerimi bodo dodatno omejili zbiranje ljudi na javnih krajih, je danes napovedal hrvaški notranji minister Davor Božinović. Ukrepe za zajezitev novega koronavirusa pa zaostrujejo tudi v Nemčiji. V nemške bare in restavracije bodo lahko vstopili zgolj cepljeni z dvema odmerkoma cepiva proti covid-19 in prebolevniki ob predložitvi negativnega izvida testa na koronavirus ter cepljeni s poživitvenim odmerkom. Obenem so omilili karantenska pravila.

