Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) Predsednik vlade Janez Janša je danes na povabilo predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) akademika Petra Štiha obiskal omenjeno institucijo, kjer se je srečal z vodstvom. Sogovorniki so v pogovorih spregovorili predvsem o zgodovini in poslanstvu SAZU, njenih nalogah in aktivnostih. Prav tako pa so nekaj besed namenili epidemiji koronavirusa in ...