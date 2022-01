Predsednik vlade Janša bo danes obiskal SAZU, sprejel kolednike in vodil posvet z gospodarstveniki Nova24TV Predsednik vlade Janez Janša bo danes obiskal Akademijo znanosti in umetnosti na povabilo njihovega predsednika Petra Štiha. Popoldne bo Janša tudi sprejel kolednike iz Misijonskega središča Slovenije, ob 16. uri pa ga čaka še delovni posvet s predstavniki gospodarstva na Brdu pri Kranju, kjer bodo sogovorniki spregovorili o stanju in ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 ter o ohranitvi gospoda ...

