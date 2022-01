Miha Hercog je razkril, da so se napovedi vedeževalca Blaža uresničile TOčnoTO.si Trije znani Slovenci Miha Hercog, Damjan Murko in vedeževalec Blaž so se družili. Morda so načrtovali kaj novega. Miha je namreč napisal glasbo za njuno prvo skupno pesem Mrcina, medtem ko je Saša Lendero napisala tekst. Na druženju pa jim je vedeževalec Blaž napovedal, da bodo spili še enega in kot kaže je napovedal točno. […] Miha Hercog je razkril, da so se napovedi vedeževalca Blaža uresničile ...

Sorodno























Oglasi