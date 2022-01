Janez Janša bo govoril na konferenci ameriškega Atlantic Councila Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Predsednik vlade Janez Janša bo danes ob 15. uri prek avdiovideo konference nastopil na zaprtem strateškem pogovoru, ki ga organizira ameriški think tank Atlantic Council. Spregovoril bo o predsedovanju Slovenije Svetu EU, o transatlantskih odnosih, odnosih med Natom in EU ter Zahodnem Balkanu, so sporočili iz premierjevega kabineta.

