Agencija za energijo trdi, da je povišanje tarifne postavke za omrežnino strokovno pravilna in razum Energetika.NET Odločitev Agencije za energijo, da s 1. januarjem zviša tarifno postavko za omrežnino za distribucijski sistem, in sicer za 14 odstotkov, je bila v danem trenutku »nepotrebna«, je na današnji tiskovni konferenci na temo dosežkov slovenskega predsedstva na področju energije ponovno izpostavil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Po njegovih besedah ima agencija še možnost, da »to spremeni«. Na Agenciji za energijo medtem poudarjajo, da so sprejeli »strokovno pravilno in razumno odločitev«.

