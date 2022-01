Dosežki slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju obrambe Vlada RS Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Uroš Lampret je na današnji novinarski konferenci orisal dosežke in napredek med slovenskim predsedovanjem Svetu EU na področju obrambe. Kot je dejal, je ministrstvo v Sloveniji in Bruslju načrtovalo in izvedlo 32 dogodkov, na podlagi dogovorov na njih pa predsedovanje označil za izjemno uspešno.

