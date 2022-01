V EU doslej cepljenih 80 odstotkov odraslih, Slovenija šesta najslabša 24ur.com V EU so doslej cepili 80 odstotkov odraslih, kažejo najnovejši podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Pri tem po podatkih italijanskih oblasti v državi še ni cepljenih 2,1 milijona starejših od 50 let. V Franciji, kjer je proti covidu cepljenih okoli 90 odstotkov odraslih, pa predsednik Macron ne odstopa od svojih izjav, s katerimi je razburil nasprotnike obvez...

