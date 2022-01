Piše: L.K.F, gov.si Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je predstavil glavne aktivnosti na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Kot ključne dosežke je izpostavil sprejetje zakonodajnih aktov skupne kmetijske politike, sprejetje sklepov sveta o novi Strategiji za gozdove in pogajanja o ribolovnih kvotah za leto 2022. »Za ...