Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Ali postaja nekdanji predsednik Milan Kučan morda konfuzen in senilen? Pred kratkim je pogovoru za hrvaški Večerni list najprej v enem odgovoru pokritiziral Slovenijo, češ da je vse slabo in da jo sedanja vlada spreminja v našo nekdanjo državo, iz katere smo zaradi slabih razmer odšli. Takoj v naslednjem vprašanju pa je potrdil sogovornikove besede in pohvalil to isto S ...