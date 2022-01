"Nismo bili in nočemo biti solzna dolina nesrečnih in nezadovoljnih ..." zurnal24.si Na današnji dan, 9. januarja 1942, natančno pred 80. leti, bil je petek, se je v hudem mrazu in visokem snegu začel tridnevni boj Cankarjevega bataljona z nemškimi vojaki na obronku Jelovice. Po bojih, v katerih je padlo devet partizanov, je sledilo kruto maščevanje nad domačini Dražgoš, ker so ti poprej nudili gostoljubje 200 partizanom za božič in novo leto. Okupatorji so 11. in 12. januarja ubili 41 vaščanov, 81 so jih izgnali, vas pa požgali. Sredi februarja pa je posebna nemška minerska enota vrgla v zrak še 300 let staro dražgoško romarsko cerkev svete Lucije.

