Dokumentarec o norveški glasbeni skupini A-ha nocoj ob 20.55 na TV SLO 2 RTV Slovenija Svet so obnoreli z uspešnico Take on me, ki se je leta 1985 uvrstila na vrh lestvice Billboard. Ustvarjalci filma so jih spremljali štiri leta in nastal je dokumentarec o odlični glasbi, velikih ambicijah, načetem prijateljstvu in morda tudi o odpuščanju.

