Đoković ne more biti kriv za vse, a pojavljajo se dvomi o njegovi zgodbi SiOL.net Danes ponoči bo znana odločitev avstralskega zveznega sodišča o primeru teniškega igralca Novaka Đokovića, potem ko so mu ob prihodu v Melbourne razveljavili vizum in ga poslali v hotel za migrante. Dan pred obravnavo so se o zgodbi Novaka Đokovića pojavili dvomi, in zanimivo bo spremljati, kako se bo razpletla večdnevna saga prvega igralca sveta. Obravnava bo v nedeljo ob polnoči po slovenskem času.

