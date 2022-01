Đoković ne more biti kriv za vse, a v njegovi zgodbi so se pojavili dvomi SiOL.net Danes ponoči bo znana odločitev avstralskega zveznega sodišča o primeru teniškega igralca Novaka Đokovića, potem ko so mu ob prihodu v Melbourne razveljavili vizum in ga poslali v hotel za migrante. Dan pred obravnavo so se v zgodbi Novaka Đokovića pojavili dvomi in zanimivo bo spremljati, kako se bo razpletla večdnevna saga prvega igralca sveta. Obravnava bo v nedeljo ob polnoči po slovenskem času.

