Ob 7.14 je v ulici K žagi v naselju Pekre, občina Maribor, zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci JZ GB Maribor in PGD Pekre so pogasili požar na motorju transportnega polža za pelete, izklopili električno energijo na peči, prezračili prostore in izmerili prisotnost nevarnih plinov v stanovanju, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. slika je simbolična