Pri Krškem vlak do smrti povozil eno osebo Dnevnik Nekaj pred 9. uro je vlak pri naselju Sotelsko v občini Krško povozil 38-letnega moškega iz okolice Krškega. Po navedbah policije je hodil ob tirnicah in se na zvočne znake prihajajočega vlaka ni umaknil. Kljub zaviranju je vlak moškega zadel, so...

