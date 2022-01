(VIDEO) Kučan: “Današnje podobe fašizma niso enake tistim iz zgodovine, a izhodišča so enaka” – Zora topnews.si Kučan je poudaril smiselnost boja in žrtev Slovencev med drugo svetovno vojno. “Bila sta nesorazmerno velik prispevek k obrambi človeške civilizacije pred barbarstvom, ki ga je prinašal fašizem,” je povedal in pojasnil, da je bil prav tako globoko smiseln odpor proti JLA ob slovenski osamosvojitvi, čeprav je bil nasprotnik v orožju močnejši. Opozoril je, da […]...

