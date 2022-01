V Banjaluki organizirali parado ob neustavnem prazniku 24ur.com Oblasti Republike Srbske so v Banjaluki organizirale parado ob 30. obletnici ustanovitve te entitete, kljub temu da je ustavno sodišče Bosne in Hercegovine ta praznik razglasilo za neustavnega. Srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik je ob tem izjavil, da je Republika Srbska država. V paradi v središču Banjaluke je sodelovalo skoraj 3000 ljudi, vključno z nekaj sto pripadniki policije in konjen...

