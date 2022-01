V več mestih po svetu protesti za enotno BiH, protestno pismo poslali tudi Bidnu Večer V več mestih po svetu ter v Bosni in Hercegovini danes potekajo protesti za enotno BiH. Udeleženci želijo izraziti zaskrbljenost zaradi aktualne politične krize v državi. Organizatorji protestov so številnim svetovnim in bosanskim politikom poslali tudi pismo, v katerem so predstavili svoje zahteve in stališče glede aktualnega dogajanja.

