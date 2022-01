14-dnevni poostren nadzor: 'Za volanom ne bodite za ekranom' 24ur.com Mobilni telefoni so postali eden večjih motilcev v prometu, ki dokazano povečujejo tveganje za nesrečo, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. "Pisanje sporočil ali pregledovanje družbenih omrežij med vožnjo pomeni do 23-krat večje tveganje za nastanek prometne nesreče" so postregli z zgovornim podatkom. V naslednjih dveh tednih bo zato Policija poostreno nadzorovala uporabo telefona med vožn...

Sorodno





Oglasi Omenjeni kazni za prometne prekrške Najbolj brano Osebe dneva Milan Kučan

Ana Bucik

Janez Janša

Borut Pahor

Robert Golob