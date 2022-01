Nadzor po vsej Sloveniji: "Za volanom ne bodite za ekranom" SiOL.net Agencija za varnost prometa danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno brez telefona v prometu, ki bo trajala do 23. januarja. V njej bo policija nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme, ki motijo voznikovo vidno in slušno zaznavanje ali možnost obvladovanja vozila, so napovedali na agenciji.

Sorodno















Oglasi Omenjeni kazni za prometne prekrške Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Josip Iličić

Jan Oblak

Samir Handanovič