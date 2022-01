Nogometaši Interja iz Milana so na tekmi 21. kroga italijanskega prvenstva na San Siru premagali Lazio z 2:1 in zadržali prvo mesto na lestvici. Za soigralce nekdanjega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića, ki je branil celo tekmo, sta zadela Alessandro Bastoni (30.) in Milan Škriniar (67.), za Lazio pa Ciro Immobile (35.).



