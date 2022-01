Goliada na derbiju kroga pripadla Juventusu, Inter ostaja na vrhu lestvice 24ur.com Derbi 21. kroga italijanske nogometne lige med Romo in Juventusom je ponudil vse, kar lahko nogomet ponudi, na koncu pa so se zmage s 3:4 veselili Torinčani, ki so se tako utrdili na petem mestu. Nogometaši Milana so na zgodnji nedeljski tekmi v gosteh premagali Venezio s 3:0 in se do večera povzpeli na vrh lestvice elitne italijanske lige, a aktualni prvak Inter je na večerni tekmi premagal Lazi...

Sorodno













Oglasi Omenjeni Italija

Josip Iličić Najbolj brano Osebe dneva Milan Kučan

Janez Janša

Borut Pahor

Ana Bucik

Robert Golob