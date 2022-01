Slovenski košarkarski as Luka Dončić se je po poškodbi gležnja in mirovanju v minulem kolu vrnil na igrišče na najboljši način, s trojnim dvojčkom in zmago. V severnoameriški ligi NBA je njegov Dallas Mavericks odpravil Chicago Bulls s 113:99 in si izboril šesto zaporedno zmago. Dončić je prispeval 22 točk, pri čemer je dosegel še po 14 skokov in podaj. Gre za njegov 39. trojni dvojček v karieri, ...