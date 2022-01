LUKA DONČIĆ je nazaj! Slovenski zvezdnik takoj postavil NOV MEJNIK in sporočil: Spoznali smo. da lah Ekipa Slovenski košarkarski as Luka Dončić je ligi NBA ob zmagi njegovih Dallas Mavericks proti Chicago Bulls s 113:99 dosegel tretji trojni dvojček v sezoni. To je bila šesta zaporedna zmaga Dallasa, ki je s tem prekinil niz devetih zaporednih zmag Chicaga.



