Mlade Slovenke potujejo na EP 24ur.com Slovenska ženska izbrana vrsta do 17 let si je v Zadru, kjer je potekal 1. krog kvalifikacij, priigrala uvrstitev na julijsko evropsko prvenstvo v odbojki na Češkem in naslov srednjeevropskih prvakinj. Naša dekleta so bila v velikem finalu z 2:3 boljša od Hrvatic.

