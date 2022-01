Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca do 17 let in moška do 18 let sta se uvrstili na evropski prvenstvi. Slovenke so se naslova srednjeevropskih prvakinj, ki je prinesel nastop na EP, veselila v Zadru, kjer so v finalu z 2:3 premagala Hrvaško. Slovenci pa so bili v finalnem obračunu v Mariboru s 3:1 uspešnejši od Avstrijcev.



Več na Ekipa24.si