Mariborski policisti posredovali 65-krat Lokalec.si Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 245 klicev, od tega 65 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V tem času so obravnavali 7 nedovoljenih prehodov državne meje. V opisanem času so obravnavali tudi:

– 9 kaznivih dejanj,

– 9 prometnih nesreč I. kategorije,

– 3 povoženja divjadi,

