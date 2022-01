Policisti operativno komunikacijskega centra policijske uprave Maribor so med 5. uro včeraj in 5. uro danes, sprejeli 185 klicev, od tega je bilo 80 klicev takšne vrste, na katerega so se morali policisti odzvati in posredovati na kraju dogodka. V tem obravnavanem obdobju so policisti odkrili 6 ilegalnih prehodov državne meje med RH in R. Slovenijo. Prav tako so v tem obdobju obravnavali:

– 12 kaz ...