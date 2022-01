Po gorenjski avtocesti divjal kar 209 kilometrov na uro 24ur.com Po besedah predstavnika kranjske policijske uprave Bojana Kosa so policisti med vikendom poostreno nadzirali hitrost na gorenjski avtocesti. V petek so ujeli pet prehitrih voznikov, v soboto 37 in v nedeljo 35. Najvišja izmerjena hitrost v soboto je bila 190 kilometrov na uro, v nedeljo pa celo 209 kilometrov na uro.

