Poskus uboja na Tolminskem: policisti izsledili 38-letnega osumljenca SiOL.net Policiste Policijske uprave Nova Gorica so v nedeljo, 2. januarja, ob 17.50 obvestili o poskusu uboja na Tolminskem. 38-letni moški se je s kombijem večkrat naklepno zaletel v 50-letnega voznika pred njim z namenom, da bi ga na nevarnem odseku ceste izrinil z vozišča in mu na ta način poskušal odvzeti življenje. Kot so sporočili s policije, so osumljenca izsledili naslednji dan.

