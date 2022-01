50-letni moški v Podvelki z udarcem v glavo poškodoval policista RTV Slovenija V Podvelki je v petek 50-letni občan policista policijske postaje Radlje ob Dravi, ki je izvajal policijske naloge, s pestjo močno udaril v glavo in ga poškodoval. Preiskovalni sodnik je za napadalca odredil pripor, grozi mu do treh let zaporne kazni.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Celje

MMC Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Jure Leben

Jože Plečnik

Joc Pečečnik