Burja se bo v prihodnjih urah krepila. Danes ponoči in jutri bodo njeni najmočnejši sunki na izpostavljenih legah dosegali hitrost od 100 do 120 km/h, opozarja Arso. Danes, jutri in v sredo bo prevladovalo sončno vreme z le morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 9 stopinj Celzija. Ponoči se bo razen ob morju živo srebro povečini spustilo do okrog ledišča. D ...