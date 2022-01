Primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina zaradi burje zaprta Dnevnik Primorska avtocesta je zaradi močnega vetra zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina, zaprt je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani, kažejo podatki Prometno-informacijskega centra za državne ceste. Agencija za okolje pa opozarja, da bodo do srede...

Sorodno















































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Ana Bucik

Igor Zorčič

Bojana Beović