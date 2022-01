Se strinjate z izjavo Boruta Pahorja? TOčnoTO.si Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je poznan tudi po tem, da se mu ni težko preizkusiti v različnih vlogah. Tako se je leta 2012 preizkusil v vlogi frizerja. Tokrat je delil fotografijo in obudil spomin na ta dogodek, zraven pa pokazal, kako si pričesko naredi sam. Ob fotografiji je zapisal takole: “Če parafraziram slavno misel: […] Se strinjate z izjavo Boruta Pahorja? was first posted on ...

Sorodno

















Oglasi