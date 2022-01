Mura pripeljala dva nova, novosti tudi pri Kopru in Olimpiji SiOL.net Slovenski državni nogometni prvak Mura je v svoje vrste pripeljal novi okrepitvi. Kot poroča spletna stran kluba, sta nova člana črno-belih Jan Đapo in Tarik Bagola. Prvi je podpisal pogodbo do konca leta 2024, drugi pa do konca junija 2025. O kadrovskih novostih poročajo tudi iz Kopra in Olimpije.

