Najstnik pri Olimpiji Dnevnik Včeraj so se nogometaši Olimpije odpravili na priprave v Poreč, med petindvajseterico igralcev pa je tudi Žan Mauricio. Kot so sporočili iz kluba, je 17-letni vratar podpisal prvo profesionalno pogodbo, in sicer do 31. decembra 2024. šr

